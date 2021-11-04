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Van YYÜ'den 5 öğretim üyesi "en etkili bilim insanları" listesine girdi - Son Dakika

Van YYÜ'den 5 öğretim üyesi "en etkili bilim insanları" listesine girdi

04.11.2021 10:20
Van YYÜ'den 5 öğretim üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli 5 öğretim üyesi, Stanford Üniversitesi'nin seçtiği "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeyi başardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli 5 öğretim üyesi, Stanford Üniversitesi'nin seçtiği "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeyi başardı.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, Türkiye'den 1150 bilim insanı yer aldı.

Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış olan Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlanan listede, Van YYÜ'den Prof. Dr. Cemil Tunç "Uygulamalı Matematik" alanında 229, Prof. Dr. Mehmet Aslan "Genetik Klinik-Tıp" alanında 425, Doç. Dr. Halil Durak "Kimya Mühendisliği-Enerji" alanında 559, Prof. Dr. Yavuz Yardım "Analitik Kimya" alanında 924. ve Prof. Dr. Murat Rakap "Fiziko Kimya-Enerji" alanında 1651. sırada yer aldı.

"Kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride yayımlanan listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler değerlendirildi.

Van YYÜ'den 5 öğretim üyesi en etkili bilim insanları listesine girdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van YYÜ'den 5 öğretim üyesi 'en etkili bilim insanları' listesine girdi - Son Dakika


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