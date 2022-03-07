Vangölü Aktivistleri'nin öğrencilere yönelik seminerleri sürüyor - Son Dakika
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Vangölü Aktivistleri'nin öğrencilere yönelik seminerleri sürüyor

07.03.2022 19:27
Vangölü Aktivistleri'nin öğrencilere yönelik seminerleri sürüyor

Vangölü Aktivistleri Derneğince, Tatvan ilçesindeki okullarda öğrencilere yönelik doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitim seminerleri devam ediyor.

Vangölü Aktivistleri Derneğince, Tatvan ilçesindeki okullarda öğrencilere yönelik doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitim seminerleri devam ediyor.

Dernek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca desteklenen protokol kapsamında, derneğin yönetim kurulu üyeleri tarafından il merkezi ve ilçelerdeki birçok okulda öğrencilere doğanın önemi ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.

Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Dernek Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, öğrencilere çevre bilincini, hayvan ve bitki sevgisi ile Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunması, küresel ısınma, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi konularda bilgi vermeye çalıştıklarını belirtti.

Başka Van Gölü'nün olmadığı bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini aktaran Dağer, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz ve çalışmalarımız il merkezi ve ilçelerdeki okullarda devam ediyor. Öğrencilerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Verdiğimiz eğitimler sonrasında öğrencilerin daha duyarlı olduğunu görüyoruz. Çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm bilinciyle, doğa sevgisiyle daha fazla yoğrulmuş şekilde karşımıza çıkıyorlar. Okul idarecilerimizden de bu şekilde geri dönüşler alıyoruz. Çalışmalarımıza destek olan BETAV ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz."

Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Oruk ise bu eğitimlerin Van Gölü havzasındaki bütün okullarda verilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

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milli eğitim bakanlığı, hayvan sevgisi, Hüseyin Çelik, Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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