Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

19.05.2022 13:44

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki eylemleri bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki eylemleri bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, AA muhabirine, yıllardır evladına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"HDP'li milletvekillerine sesleniyorum; bu annelerin sesini neden duymuyorsunuz. Neden gözünüzü kör, kulağınızı sağır etmişsiniz. Bir gün bu anneleri, babaları da dinleyin. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, garibanların çocuklarını da dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorsunuz. Allah bunu nasıl kabul etsin. Bizim ciğerimiz, yüreğimiz nasıl yandıysa Allah da onların yüreğini yaksın. Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hakkım olan Şeyma'mı istiyorum. Kızım beni duyuyorsan kaç gel teslim ol. Kapım her zaman açık."

Aileler bir süre il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

YORUMLAR
500
Vanlı annelerin eylemi 36. haftada Vanlı annelerin eylemi 36. haftada Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı Vanlı öğrenci EMG sinyalleri ile uzaktan çalışan protez el yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement