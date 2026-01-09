Vanspor, Boluspor'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vanspor, Boluspor'a Yenildi

09.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanspor teknik direktörü Korkmaz, mücadelelerinden dolayı oyuncuları tebrik etti. Boluspor galip.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, hava ve saha şatlarına rağmen oyuncuların güzel mücadele ettiğini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Keyifli bir mücadele izlediklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bugün maçı sakat vermeden bitirmek en büyük avantajımızdır. Sahaya rağmen mücadelemizi sürdürdük ama sahanın gerektirdiği oyunu oynamadık, o reaksiyonu vermedik. Farklı bir şey oynamaya çalıştık ama yediğimiz gol bize ne oynamamız gerektiğini hatırlattı. Daha sonra verilebilecek en iyi reaksiyonu verdik. Birçok gol fırsatı yakaladık. Kritik bir maç oynadık. Bu tip maçlarda oynamayı bilmemiz gerekiyor. Yetenekli ve üretken oyuncularımızın bu maçlarda sahanın gereklilikleri ile oynamaları gerekiyor. Bunu da öğrendiğimiz bir maç oldu. Umarım bu şekildeki sahada bir daha maç oynanmaz."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek ise "Hava ve saha şartları zordu. Taktik tarafını oynamaktansa takım halinde mücadele etmenin daha önemli olduğunu konuştuk. Arkadaşlarla saha şatlarının herkes için aynı olduğunu konuştuk ve sporcularımız da maçta ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Gol attık ve şanslıydık. İkinci yarı Vanspor çok iyi oynadı. Gol fırsatı yakaladılar ama başarılı olamadılar. Galibiyetle ayrılıyoruz, mutluyuz. " dedi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor, Boluspor'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:44:38. #7.11#
SON DAKİKA: Vanspor, Boluspor'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.