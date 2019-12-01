Vanspor FK: 3-1

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Egemen Artun, Hasan Erdoğan, Ertan DemirciBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Ömer, Cengizhan (Dk.90 Yusuf), Fırat (Dk.63 İzzet), Hebat, Murathan, Kadir Taşoğlu (Dk.90 Serdar)VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Asil- Emrah (Dk.56 İsmail), Samet, Tunç, Mehmet, Sefa (Dk.38 Batuhan), Oktay, Şerif (Dk.64 Umut), Barış Gök, Barış Sağır, YakupGOLLER: Dk.26 Ömer, Dk.32 Fırat, Dk.79 (pen) Kadir Bekmezci (Elazığspor), Dk.45 Oktay (Vanspor FK)SARI KARTLAR: Fırat, Murathan, Kadir Bekmezci, Cengizhan, Murat, Kadir Taşoğlu, Ömer, Yusuf (Elazığspor), Samet, Umut, Mehmet (Vanspor FK)KIRMIZI KART: Dk.54 Yakup (Vanspor FK)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 15'inci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.26'ncı dakikada Cengizhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Ömer dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.32'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cengizhan'ın pasına Fırat dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.45'inci dakika Oktay'ın kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 2-1.79'uncu dakikada ceza sahası içinde rakip savunmanın müdahalesi sonucu Ömer yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kadir Bekmezci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.Karşılaşma Elazığspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.