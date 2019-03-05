Son Dakika Haberleri: Varank: 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak (2)

Varank: 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak (2)

1 saat önce

'BU SEÇİM, BEKA MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ VİRAJ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tesislerinde inceleme yaptıktan sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Varank: 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak (2), System.String[]
'BU SEÇİM, BEKA MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ VİRAJ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tesislerinde inceleme yaptıktan sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Beraberindeki milletvekilleri ve partililer ile  Beylikova ilçesine geçen Bakan Varank, mehter takımı tarafından karşılandı. Açılışta konuşan Varank, 31 Mart yerel seçiminin, 'Türkiye'nin beka seçimi' olduğunu söyledi. Partisine ve adaylara destek isteyen Bakan Varank, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biliyorsunuz, biz bu seçimlere 'cumhur ittifakı'yla bir yola girerek başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi bu seçimler, sadece bir belediye seçimi değildir. Sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek seçimler değildir. Bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz, etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapa sağlam durmamız için Cumhurbaşkanı'mıza en büyük desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara sadece belediye seçimi olarak değil; Türkiye'nin bekasını düşünerek, Türkiye'nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek, sandıklara gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Beylikova Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Varank ve beraberindekiler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:38 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok HSK, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davasında Beraate Hükmeden Hakime Yer Değiştirme Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]