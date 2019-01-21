Son Dakika Haberleri: Varank, Genel Sekreterlerle Bir Araya Geldi

Varank, Genel Sekreterlerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Varank, Genel Sekreterlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Başkanlık ettiği toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Ajans Genel Sekreterleri katıldı. Ajansların kurulduğu günden bugüne yapılan faaliyetler hakkında kısa kısa görüşler sunulurken 2019 yılı için planlanan faaliyetler değerlendirildi. Bakan Mustafa Varank, kalkınma ajanslarının bölge açısından önemine değinirken, yeni yılda tüm imkanlarla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edileceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

Ali Dönmez, Mustafa Varank, Güncel
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