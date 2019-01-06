Son Dakika Haberleri: Varto'da Soğuğa Karşı 'Brandalı' Yalıtım

Varto'da Soğuğa Karşı 'Brandalı' Yalıtım

46 dakika önce

HAVA sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'un Varto ilçesinde birçok kişi soğuktan korunmak için 'branda'lı çözüm buldu.

Varto'da Soğuğa Karşı 'Brandalı' Yalıtım, System.String[]
HAVA sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'un Varto ilçesinde birçok kişi soğuktan korunmak için 'branda'lı çözüm buldu. Evlerinin kapı ve pencerelerini brandayla kapatanlar, soğuktan korunmaya çalışıyor.

Kış mevsiminin sert ve yağışlı geçtiği Varto ilçesinde soğuktan korunmak isteyenler, brandalı yalıtım yapmaya başladı. Tek katlı evlerinin pencere ve kapı önlerini brandayla kapatanlar, soğuk havanın içeri, içerdeki sıcağın da dışarı çıkmasını önlemeye çalışıyor.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Dünya Bingöl, Varto'da kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uyguluyoruz. Ayrıca, kışlık yakacak olarak kullandığımız odun ve tezekler de donmasın niye naylona sararak koruyoruz" dedi.

Seyfettin Yaylasa ise evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını anlatırken, Ali Haydar Aşkın da soğuktan korunmanın en iyi yönteminin branda ve naylon olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

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