VASKİ'den acil su arıza uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel VASKİ'den acil su arıza uyarısı - Son Dakika

VASKİ'den acil su arıza uyarısı

7 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'den (VASKİ) yapılan açıklamada oluşan acil su arızasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

VASKİ'den acil su arıza uyarısı, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'den (VASKİ) yapılan açıklamada oluşan acil su arızasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.


VASKİ'den yapılan açıklamada, "Karşıya Mahallesi Rahman Yolunda 700'lük polietilen ana su şebekesi hattında oluşan acil su arızası meydana geldi. Oluşan arıza dolayısıyla Karşıyaka, Selahattin Eyyübi, Seyit Fehim Arvasi, Serhat, Şerefiye, Vali Mithatbey, Hacıbekir ve Yeni Mahallede su kesintisine gidildi. VASKİ ekiplerinin arızaya müdahale ederek çalışmalara başladığı açıklandı. Suların tekrar verilmesi ile ilgili ekiplerin arızanın giderilmesine yönelik büyük çaba sarf edildi" denildi. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
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