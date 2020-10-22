Vatandaş talep etti, 565 ve 570 numaralı hatların güzergahı değişti - Son Dakika

Vatandaş talep etti, 565 ve 570 numaralı hatların güzergahı değişti

22.10.2020 14:57
Vatandaş talep etti, 565 ve 570 numaralı hatların güzergahı değişti, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yaptı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni kararlar aldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, gelen talep doğrultusunda bölgedeki ulaşım planlamasını yeniledi. 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yapıldı. KBB Gebze garajı olan son durakları Dicle Caddesi ve Rahmi Dibek Caddesi kesişimindeki depolama alanı olarak yeniden düzenlendi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre 565 numaralı hat araçları, Barış Mahallesi kalkışlı olarak mevcut güzergahlarından gelerek KBB Gebze garajı olan son durakları yerine Veysel Karani Caddesi, 86. Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, Bosna Caddesi, Issıkgöl Caddesi, 2406 sokak, Mutlu Kent, Fırat Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ve yeni depolama alanı olarak çalışacak. Yeni depolama alanı kalkışlı olarak ise Rahmi Dibek Caddesi, Fırat Caddesi, Mutlu Kent, 2406. Sokak, Issık göl Caddesi, Bosna Caddesi, Ragıp Demirkol Caddesi, 86. Sokak, Veysel Karani Caddesi ve mevcut güzergahına katılım olarak devam edecek.

Yapılan yeni düzenlemeye göre 570 numaralı hat araçları, Barış Mahallesi kalkışlı olarak mevcut güzerlarından gelerek KBB Gebze garajı olan son durakları yerine Veysel Karani Caddesi, 86. Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, 19/1. Sokak, Anadolu Caddesi, Issıkgöl Caddesi, Dicle Caddesi, Mutlu Kent Bulvarı, Fırat Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ve yeni depolama alanı olarak çalışacak. Yeni depolama alanı kalkışlı olarak Rahmi Dibek Caddesi, Fırat Caddesi, Mutlukent Bulvarı, Dicle Caddesi, Issıkgöl Caddesi, Anadolu Caddesi, 19/1 Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, 86. Sokak, Veysel Karani Caddesi ve mevcut güzergahına katılım olarak çalışacak. Yeni güzergah uygulaması cuma gününden itibaren başlayacak. - KOCAELİ

Büyükşehir Belediyesi, Fırat, Dicle, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaş talep etti, 565 ve 570 numaralı hatların güzergahı değişti - Son Dakika

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