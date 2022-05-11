Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

11.05.2022 11:12
Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ile bahçelerde ve esnaflara yönelik genel asayiş ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 9 bin 708 kişiye ulaşan ekipler, 5 bin 648 broşür dağıttı. - MERSİN

Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

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Toplum Destekli Polislik, Dolandırıcılık, Asayiş, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi - Son Dakika


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