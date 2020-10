Vatandaşlar Mavi Dolunay'ı bekledikleri şekilde bulamadı - Son Dakika

Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden gözüktü. 31 Ekim ile 1 Kasım 2020 arasında dünyanın her yerinde görülen doğa olayı Denizli'den fotoğraflanırken, vatandaşlar cep telefonuyla video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Vatandaşların bazıları Dolunay'ı normal olarak gözlemlerken, farklı bölgelerde Mavi Dolunay olarak gördüklerini belirtti.

Depremi tetiklediği iddia edilen Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden fotoğrafçılar ve meraklı olan vatandaşlar tarafından görüntülendi. 31 Ekim ile 1 Kasım 2020 arasında dünyanın her yerinde görülen nadir doğa olayı Denizli'den fotoğraflanırken, İstanbul'da görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ise cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştirildi. Mavi Dolunay, 3 yılda bir gerçekleşirken, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden ilk defa göründü. Yıl içerisinde toplamda 12 defa oluşan Dolunay'dan biri olan Mavi Dolunay, vatandaşların objektiflerine yansıdı. Bu nadir doğa olayını görenler cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşımda bulundular. Vatandaşların bazıları ise Mavi Dolunay'ın gözükmediğini belirterek sosyal medyada paylaşımda bulunurken, aslında renginin değişmediği öğrenildi.

Toz bulutlarının hareketleri Mavi Dolunay'ı oluşturuyor

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketlerinden dolayı mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak adlandırıldığı belirtildi. Aslında renginin değişmediği ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görüldüğü öğrenildi. Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin olarak görüldüğü ve kayıtlara geçtiği söylenirken, mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendiği belirtildi. - DENİZLİ