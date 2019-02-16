Son Dakika Haberleri: Vatikan ABD'li Kardinali Meslekten Menetti

Vatikan ABD'li Kardinali Meslekten Menetti

19 dakika önce

Katolik Kilisesi, eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan menedildiğini bildirdi.

Vatikan ABD'li Kardinali Meslekten Menetti, System.String[]
Katolik Kilisesi, eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan menedildiğini bildirdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan emekli din adamının görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildiği belirtildi.

Halen ABD'nin Kansas eyaletinde bir manastırın lojmanında yaşayan 88 yaşındaki McCarrick'in men kararının ardından dini tören ve ayinlere katılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Vatikan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçen yıl McCarrick'in kardinal unvanını geri almıştı.

McCarrick'in papazlıktan çıkarılmasının, Papa Franciscus'un Katolik Kilisesindeki cinsel taciz skandalını tartışmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden piskoposlarla Vatikan'da yapacağı olağanüstü toplantının 5 gün öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Vatikan, Güncel
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