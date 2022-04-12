"Ve Şimdi İyi Haberler" sergisi Pera Müzesi'nde açıldı - Son Dakika
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"Ve Şimdi İyi Haberler" sergisi Pera Müzesi'nde açıldı

12.04.2022 18:03
"Ve Şimdi İyi Haberler" sergisi Pera Müzesi'nde açıldı

Pera Müzesi'nde Annette ve Peter Nobel'in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan "Ve Şimdi İyi Haberler" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Pera Müzesi'nde Annette ve Peter Nobel'in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan "Ve Şimdi İyi Haberler" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre sergi, matbaanın icadıyla birlikte 18. yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faaliyetinin oluşması, 19. yüzyılda resimli dergilerin basılmasından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor.

Sergi, aralarında Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Bedri Baykam, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen ve Dragset, Fernand Leger, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray ve Mayakovski'nin bulunduğu 164 sanatçının "Basın Sanatı" olarak tanımlanan 300'e yakın eserini bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Christoph Doswald'ın üstlendiği sergi aynı zamanda 19. yüzyıldan bugüne medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve siyasetteki önemli meselelerini izleyicilerin dikkatine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Annette ve Peter Nobel, koleksiyonları ve "Basın Sanatı" hakkında şunları kaydetti:

"Bu koleksiyonu yapma isteğimizde önce teknik hayranlık ve daha sonra da entelektüel kapsam rol alıyor. Basın Sanatı insanı düşünmeye sevk eder. Çünkü çok sayıda sanatçı ister ara sıra, ister başka işlerinin yanı sıra, ister her zaman eserlerine zemin olarak gazete kullanır, hatta gazeteleri kopya eder ya da bizzat kendi yapar. Bu bilinçli davranış, gündelik olaylarla estetik açıdan ilgilenmeye dair bir çağrı olarak da görülebilir. Sanat, yaşamın sembolik dünyasına dönüşür."

Küratör Christoph Doswald ise koleksiyona ve eserlere dair, "Burada Basın Sanatı kapsamında, en geniş anlamıyla basılı metin ve görselle ilişkisi olan sanat eserleri sergileniyor. Bunlar aslında ucuz, her gün yenilenen bir tüketim nesnesini, pahalı bir münferit parçaya dönüştürüyor. Sergilenen eserler arasında gazete kağıdından kolajlar, basında çıkmış bir görselin model olarak kullanıldığı resimler, gazete kağıdı üzerine uygulanmış guaşlar, ünlüleri konu alan resimli magazin dergisinde çıkmış fotoğraflardan hareketle üretilmiş serigrafik baskılar yer alıyor. Annette ve Peter Nobel'in koleksiyonundaki resimler, kolajlar, asamblajlar, desenler ve baskılar, orijinal ile medyadaki kopyası arasında hala bir ilişkinin bulunduğu zamana ait." ifadelerini kullandı.

Sergi ve katalog tasarımını PATTU'nun üstlendiği sergi, 7 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nin 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kat sergi salonlarında ve Pera Cafe'de ziyarete açık olacak.

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Henri Cartier Bresson, Pera Müzesi, Haberler, Nobel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ve Şimdi İyi Haberler' sergisi Pera Müzesi'nde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ve Şimdi İyi Haberler" sergisi Pera Müzesi'nde açıldı - Son Dakika
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