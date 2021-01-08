VEDAŞ Bölge Müdürü Okuducu'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

VEDAŞ Bölge Müdürü Okuducu'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Okuducu, VEDAŞ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Çimen Koç ile AA Van Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Okuducu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son Dakika

Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk

Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır

Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor

Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada

Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu

Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum