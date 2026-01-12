VEDAŞ'tan Öğrencilere Kışlık Kıyafet Desteği

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'teki mezra ve köylerde eğitim gören öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, VEDAŞ ekipleri, köy ve mezradaki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında ekipler, öğrencilere kışlık kıyafet desteği sağladı.

VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, özellikle sınır bölgelerde eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Akboğa, "Özellikle sınır bölgelerimizde eğitim gören öğrenci kardeşlerimizle buluşarak hediyelerimizi sunduk. Öğrencilerimizin enerjisi bizlere de moral oldu. Bizleri misafir eden öğretmenlerimize, öğrencilerimizle buluşma fırsatı veren İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.