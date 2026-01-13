Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

Vedat Milor\'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
13.01.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi dünyasının sevilen ismi Vedat Milor, sosyal medyada çemenin kokusu üzerinden radikal bir ilişki tavsiyesi verdi. Milor, çemen kokusunu beğenmeyen kadınlarla ilişki yaşanmamasını önerdi ve ''Bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın. Evliyseniz hemen boşayın!'' dedi.

YouTube kanalında yayınladığı programın yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, bu kez sadece damağa değil, ilişkilere de dokundu. Milor, çemen üzerinden lezzet tutkunlarını hem güldüren hem de düşündüren bir "uyarıda" bulundu.

"KADINLAR BEĞENMİYOR" ELEŞTİRİSİNE RADİKAL ÇÖZÜM

Milor, çemenin o meşhur ve keskin kokusunun bazı çevrelerde yarattığı rahatsızlığa değinerek konuyu şu sözlerle sosyal medya gündemine taşıdı:

"Çemen kokusu geliyor... Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur. Ama bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın. Evliyseniz hemen boşayın!"

MİZAH MI TAVSİYE Mİ ?

Restoran eleştirileriyle tanınan Milor'un bu "boşanma ve ayrılık" tavsiyesi, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı. İzleyicilerin bir kısmı Milor'un bu çıkışını geleneksel lezzetlere sahip çıkma adına yapılmış "gastronomik bir ironi" olarak görürken, bir kesim ise "damak tadı için bu kadar keskin bir karar alınır mı?" diyerek tartışmaya katıldı.

Kültür Sanat, Vedat Milor, Gastronomi, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 661961 661961:
    haber değeri çok yüksek bir yazı(!) 11 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Boş gereksiz insan. 11 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dal tarak 11 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal Cengiz Başal:
    nasıl laaaa:) 4 0 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    dogru soyluyor 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:13:50. #7.11#
SON DAKİKA: Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.