Vefat eden öğrencinin adı sınıfta yaşatılacak

Derinkuyu
ilçesinde Doğala Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfına, vefat eden okul öğrencisi Bünyamin Meşe'nin adı verildi.
Okulda eğitim gören öğrencilerin, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sunmak amacıyla oluşturulan sınıfın açılışı için tören düzenlendi.
Törende konuşan Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
, hayatını kaybeden öğrencinin adının okulda yaşatılmasını önemsediğini belirtti.
Yeşilyurt, "Öğrencimiz Bünyamin Meşe'nin adının yaşatılması amacıyla bu sınıfı köyümüze kazandırdık. Öğrencilerimiz bu sınıfta ebru sanatı, halı dokuma ve zeka oyunları köşesinde zamanlarını değerlendirecek. Sınıfın geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımız açısından faydalı olacağına eminim." dedi.
Yeşilyurt, sınıfın oluşturulmasına katkı sağlayan hayırsever Ahmet Karagöz
'e plaket verdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak da katıldı.