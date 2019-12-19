Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika

Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi

6 saat önce

İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi, System.String[]

İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, mesai arkadaşları ve vefat eden polis memuru Remzi Yıldız'ın ailesi katıldı. Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.

- İstanbul

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

Son Dakika Haberleri
04:27 Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
04:20 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
04:11 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
04:11 Çatalca'da durusu gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı - Son Dakika
04:07 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK) - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 04:35:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]