Son Dakika Haberleri: Vekil Gözgeç Kadın Esnafın Yanında

Vekil Gözgeç Kadın Esnafın Yanında

43 dakika önce

Bursa'daki kadın esnaflar hakkında bilgi alan Vekil Gözgeç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadınların sosyal ve siyasal yaşamda, her alanda kadının yer alması için öncülük ediyor.

Vekil Gözgeç Kadın Esnafın Yanında, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, Mali Dostluk Grubu Başkanı ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Av. Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (BESOB) ziyaret ederek, BESOB Başkanı Arif Tak'la istişarelerde bulundu.

Kadınlarımızın, yaşamın her alanında olduğu gibi, iş hayatında da yer alması, başarılı olması bizleri mutlu ediyor. Çünkü kadınların iş hayatında çoğalması düzen, güzellik ve disiplini de beraberinde getiriyor" dedi.

"Kadınların öncü rolünün her zaman farkında olduk"

Gelecek dönemde kadınlara esnaflara yönelik projeler gerçekleştirmek istediklerini de belirten Vekil Gözgeç, "AK Parti olarak her zaman kadınların toplumdaki öncü rolünün farkında olduk ve buna göre hareket ettik. İş hayatında yer alan kadınlarımızın da her zaman yanındayız. Onlarla beraber olmak, onların iş hayatına katkıda bulunmak bizleri her zaman heyecanlandırıyor. BESOB Başkanımız Arif Tak ve diğer oda başkanlarımızla beraber, kadın esnaflarımıza yönelik projelere imza atmak isteriz" diye konuştu.

"Kadın esnafımıza pozitif ayrımcılık tanıyoruz"

Bursa'daki kadın esnaflar hakkında konuşan BESOB Başkanı Arif Tak da, "Odamıza kayıtlı yaklaşık 70 bin esnaftan 17 bini kadın. Her geçen gün iş hayatına atılan kadınlarımızın sayısı artıyor ve bu bizleri de mutlu ediyor. BESOB olarak biz de kadın esnaflarımıza pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Aidatlarda, eğitimlerde ve desteklerde kadın esnaflarımıza ayrıcalık tanıyoruz" ifadelerini kulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:27 Kaynak: Bültenler

Bursa, Güncel
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