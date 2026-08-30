Velayet kavgası korkunç bitti: 11 aylık oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Velayet kavgası korkunç bitti: 11 aylık oğlunu öldürdü

Velayet kavgası korkunç bitti: 11 aylık oğlunu öldürdü
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ABD’de anne ile babanın velayet anlaşmazlığı korkunç bir cinayetle sonuçlandı. 36 yaşındaki Madeline Veronique Daly, 11 aylık oğlu Basil’in kendisinden alınmak istemesi üzerine küçük çocuğu öldürdü. Cani anne ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya.

ABD’de 36 yaşındaki Madeline Veronique Daly, isimli kadın velayetini kaybettiğini düşündüğü 11 aylık oğlu Basil’i öldürmekten suçlu olduğunu mahkemede kabul etti. Bebeğini başından vurarak öldüren Daly, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

OĞLUNU ALIP YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKLAŞTI

Olayın arka planında Daly ile bebeğin babası arasında yaşanan velayet anlaşmazlığının bulunduğu belirtildi.

İddialara göre anlaşmazlık geçen yıl eylül ayında başladı. Daly, 11 aylık oğlu Basil’i yanına alarak Wyoming’den ayrıldı ve bir karavanla bin kilometreden fazla yol kat ederek New Mexico’ya gitti. Anne ve oğlunun burada bir süre saklandığı öğrenildi.

POLİS BULDU, BEBEĞİ BAŞINDAN VURDU

Yetkililer, Daly’nin izini aralık ayında tespit etti. Polis ekipleri, kadının oğluyla birlikte karavanda bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Ancak ekipler müdahale edemeden Daly, 9 milimetrelik tabancayla 11 aylık oğlunu başından vurdu.

Daly’nin daha sonra aynı silahı kendisine doğrultmaya çalıştığı, ancak polislerin müdahalesiyle engellendiği aktarıldı.

“PİŞMAN DEĞİLİM” DEDİ

Gözaltına alınmasının ardından Daly’nin polise verdiği ifadeler de soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu.

Daly’nin, oğlunu öldürme kararını haklı gördüğünü söylediği ve yaptığından pişman olmadığını ifade ettiği belirtildi. Anne, Basil’in babasının ve ailesinin bebeği bir daha göremeyeceğini düşünerek hareket ettiğini söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Mahkemeye çıkan Daly, cinayet suçlamasını kabul etti. Hakkındaki nihai cezanın henüz açıklanmadığı, ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cinayet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Velayet kavgası korkunç bitti: 11 aylık oğlunu öldürdü - Son Dakika

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