Venedik'te Tekne Kazası: 8 Kişi Suya Düştü

08.02.2026 23:36
Büyük Kanal'da arızalanan tekne, iki gondola çarparak 8 kişiyi suya düşürdü. Yaralı yok.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik'in içinden geçen Büyük Kanal'da arızalanan bir teknenin, bir başka tekne ve 2 gondola çarparak ortalığı birbirine kattığı ve büyük korkuya yol açtığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bugün yerel saatle 11.00 (TSİ 13.00) civarında Büyük Kanal'daki tarihi taş köprü Rialto yakınlarında, özel bir ulaşım şirketine ait bir tekne, o sırada oradan geçen başka bir tekne ile iki gondola çarptı.

Çarpmanın etkisiyle gondoldaki 8 kişi, Büyük Kanal'a düştü.

Olayın hemen ardından itfaiye ve yerel polis ekipleri, kazaya müdahale ederek, suya düşen 8 kişiyi kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Sosyal medya platformlarına düşen görüntülerde de arızalanan teknenin, Büyük Kanal'ı birbirine kattığı, büyük korku ve tehlikeye yol açtığı görüldü.

Haberlerde, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Venedik'te Tekne Kazası: 8 Kişi Suya Düştü
