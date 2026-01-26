Venezuela, ABD ile Diplomasi Yoluyla Sorunları Çözmeyi Hedefliyor - Son Dakika
Venezuela, ABD ile Diplomasi Yoluyla Sorunları Çözmeyi Hedefliyor

26.01.2026 16:23
Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Venezuela'nın ABD ile sorunlarını diplomasi ile çözme kararlılığını vurguladı.

KARAKAS, 26 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yle farklılıklarını diplomatik kanallar yoluyla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Rodriguez pazar günü Venezuela'nın kuzeydoğusundaki Puerto La Cruz rafinerisinde petrol işçileriyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada hükümet olarak Washington'la uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları Bolivarcı diplomasi diye nitelediği "yüz yüze" yöntemle ele alacaklarını söyledi.

Rodriguez, "Korkmuyoruz, çünkü halk olarak birleşmemiz gereken şey, bu ülkede barış ve istikrarı güvence altına almaktır" dedi.

3 Ocak'ta ABD güçlerinin başkent Karakas'a saldırı düzenleyip Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini zorla alıkoymasına da değinen Rodriguez, bir Güney Amerika ülkesi başkentine yabancı bir güç tarafından askeri saldırı düzenlenebileceğinin, akıllarından hiç geçmediğini belirtti.

Ulusal birlik çağrısı yapan Rodriguez, Venezuelalılara iç farklılıklarını yurtiçinde yabancı müdahale olmadan yürütülecek siyasi diyalog yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Rodriguez, "Washington'ın Venezuela'daki politikacılara talimat vermesinden bıktık. Venezuela farklılık ve çatışmalarını kendi çözmelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Venezuela, Enerji, Güncel, Son Dakika

