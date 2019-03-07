Son Dakika Haberleri: Venezuela 'Casus' Dediği ABD'li Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

Venezuela 'Casus' Dediği ABD'li Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

1 saat önce

Venezuela 2014 yılından beri ülkede ikamet eden gazeteci Cody Weddle'yi casusluk yaptığı gerekçesi ile sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Venezuela 'Casus' Dediği ABD'li Gazeteciyi Sınır Dışı Etti, System.String[]
Venezuela 2014 yılından beri ülkede ikamet eden gazeteci Cody Weddle'yi casusluk yaptığı gerekçesi ile sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Venezuela Ulusal Basın İşçileri Sendikası, polis tarafından başkent Karakas'ta 12 saatten fazla gözaltında tutulan ABD'li gazeteci Cody Weddle için sınır dışı etme kararı alındığını açıkladı. 29 yaşındaki genç gazeteci, ABD kanalı Local 10 News'in yanı sıra ABC News, CBC, Miami Herald ve İngiliz The Telegraph gazetesi için de çalışıyordu.

Askeri bilgilerin dışarı sızdırılması suçlaması

Yaşanan durum hakkında açıklama yapan ABD'li gazeteci Weddle ise, ordudaki bölünmeler ve birkaç askerin Maduro'ya sırtını dönme kararı hakkında yaptığı haber nedeniyle tutuklandığını iddia etti. "Raporumu beğenmedikleri açıktı" diyen Weddle, kendisinin ihanet, casusluk ve askeri bilgilerin dışarı sızdırılmasıyla suçlandığını belirtti.

ABD'den kınama

Weddle'ya, karar verildikten hemen sonra Venezuela'dan kalkacak olan ticari bir uçuşla Miami'ye gitmesi gerektiği iletildi. Öte yandan Weddle'ın Venezuelalı asistanı Carlos Camacho'nun da tutuklandıktan 12 saat sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Amerikan Basın Yayın Birliği ise (IAPA), Weddle ve Camacho'nun gözaltına alınmasını kınadı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:57 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaldığı Paraları Doldurduğu Pantolonu Düştü, Paralar Kaldırıma Saçıldı ABD Başkanı Trump'ın Apple Gafı Sosyal Medyayı Salladı

Aziz Yıldırım'a Para Cezası Bahçeli'den ABD'ye S-400 Tepkisi: Sabırları Zorluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:16:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela 'Casus' Dediği ABD'li Gazeteciyi Sınır Dışı Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]