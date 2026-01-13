Venezuela'da 116 Siyasi Tutuklu Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Venezuela'da 116 Siyasi Tutuklu Serbest Bırakıldı

13.01.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela hükümeti, siyasi tutuklu serbest bırakma sürecinde 116 kişinin salıverildiğini açıkladı.

Venezuela hükümeti, geçen hafta duyurulan süreç kapsamında şu ana kadar 116 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yeşil ışık yakmasının ardından tahliyeler devam ediyor. Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta duyurulan süreç kapsamında şu ana kadar 116 tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, serbest bırakılanların "anayasal düzeni bozmak ve ulusun istikrarını zayıflatmakla ilişkili eylemlere karıştığı" belirtildi.

İnsan hakları örgütü Foro Penal'e göre, Venezuela'da en az 800 siyasi tutuklu bulunuyor. Hükümet ise siyasi nedenlerle tutulan tutukluların bulunduğunu reddediyor.

İnsan hakları örgütleri farklı sayılar açıklamıştı

Muhalefet partilerinden oluşan Unidad Venezuela, dün yaptığı açıklamada serbest bırakılanların sayısının 65 olduğunu iddia etmiş, Venezuela hükümetine, "siyasi tutukluların ve ailelerinin acılarının nihayet sona erebilmesi için serbest bırakma sürecini hızlandırması" çağrısında bulunmuştu. İnsan hakları örgütü Foro Penal'dan dün yapılan açıklamada ise bu sayının 49 olduğu ifade edilmişti.

Mahkumların serbest bırakılma süreci

Venezuela'da insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar, uzun süredir siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyordu. Geçici Başkan Delcy Rodriguez, bu talepleri olumlu yanıtlayarak, serbest bırakılmaların "barışçıl şekilde bir arada yalama" ya da "barışı pekiştirme" olarak tanımlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise serbest bırakılmaların ABD'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Venezuela, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Venezuela'da 116 Siyasi Tutuklu Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:51:10. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela'da 116 Siyasi Tutuklu Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.