Venezuela'da 406 Siyasi Tutuklu Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Güncel

Venezuela'da 406 Siyasi Tutuklu Serbest Bırakıldı

15.01.2026 03:18
Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'da 406 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, siyasi tutukluların da dahil olduğu yeni tahliyelerle serbest bırakılanların sayısının 406'ya ulaştığını bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve ağabeyi Jorge Rodriguez ile bir araya gelen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılma sürecinin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Rodriguez, "Bugün itibarıyla 406 kişinin serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyebilirim. Amacımız yeni siyasi alanlar açmaktır. Mesajımız, siyasi ve ideolojik farklılıklardan hareketle karşılıklı anlayışa imkan veren yeni bir siyasi döneme adım atan bir Venezuela'dır." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, serbest bırakılacak kişiler arasında cinayet ve uyuşturucu ticareti suçlarından hükümlü olanların yer almadığını belirtti.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda ise cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılma sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulanarak, hapishane çevrelerinde sürekli nöbet tutan siyasi mahkum ailelerinin yaşadığı acının artık son bulması çağrısı yapıldı.

Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

