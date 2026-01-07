Venezuela'da ABD Askeri Müdahalesi: 24 Ölü - Son Dakika
Venezuela'da ABD Askeri Müdahalesi: 24 Ölü

07.01.2026 00:17
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahale sonucunda en az 24 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuela tarafında en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ve Venezuelalı yetkililer, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.

Saab, ABD'nin gece yarısı düzenlediği askeri müdahalesi sonucu "düzinelerce" yetkili ve sivilin öldürüldüğünü ve savcıların bu ölümleri "savaş suçu" olarak nitelendirerek soruşturacağını söyledi.

Yetkililer de söz konusu müdahalede en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Güvenlik, Güncel

