ABD saldırısının ardından Trump\'a meydan okudular

11.12.2025 17:36
Venezuela yönetimi, ABD'nin Karayipler'deki petrol tankerine saldırısını 'uluslararası korsanlık' olarak nitelendirerek sert bir bildiri yayımladı. Venezuela, egemenliğini ve doğal kaynaklarını savunma kararlılığını yineledi.

Venezuela yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de bir petrol tankerine saldırısına ilişkin açıklamasını "uluslararası korsanlık" olarak nitelendiren bir bildiri yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Karayip Denizi'nde bir petrol tankerine saldırı gerçekleştirdiklerini söylemesi üzerine Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin yayınladığı bildiride, "bunun apaçık ve uluslararası korsanlık" olduğu belirtilerek, saldırı kınandı ve reddedildi.

"BU, BUNU İLK KEZ İTİRAF EDİŞİ DEĞİLDİR"

Bildiride, "Bu, bunu ilk kez itiraf edişi değildir; 2024 yılındaki seçim kampanyasında da her zaman amacının Venezuela petrolüne herhangi bir karşılık ödemeden el koymak olduğunu açıkça ifade etmiş, ülkemize yönelik saldırı politikasının enerji zenginliklerimizi gasp etmeye yönelik kasıtlı bir plana dayandığını gözler önüne sermiştir" denildi.

"UZUN SÜRELİ SALDIRININ GERÇEK NEDENLERİ NİHAYET GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR"

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bu yeni suç eylemi, tüm Venezuelalıların stratejik mirasının önemli bir varlığı olan Citgo'nun, her türlü hukuki düzenlemenin dışında ve hileli yargı mekanizmaları aracılığıyla gasp edilmesine eklenmektedir. İnsanlık, ABD'nin farklı eyaletlerinde ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen çok sayıda ve yoğun katılımlı protesto gösterilerinin de ortaya koyduğu üzere, Kuzey'in emperyalist saldırılarına karşı uyanmakta ve mücadele etmektedir.

Venezuela halkı da ülkemizin barışını savunmak için Venezuela sokaklarında güçlü bir irade sergilemiştir. Bu koşullar altında, Venezuela'ya yönelik uzun süreli saldırının gerçek nedenleri nihayet gün yüzüne çıkmıştır. Mesele göç değildir. Mesele uyuşturucu kaçakçılığı değildir. Mesele demokrasi değildir. Mesele insan hakları değildir. Her zaman doğal zenginliklerimiz, petrolümüz, enerjimiz ve yalnızca Venezuela halkına ait olan kaynaklarımız söz konusu olmuştur.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Aynı şekilde, bu korsanlık eyleminin, Oslo'da sahnelenen siyasi şovun feci başarısızlığını örtbas etmek ve dikkatleri başka yöne çekmek amacı taşıdığını da kınıyoruz. Orada bir kez daha, yıllardır hiçbir başarı elde edemeden, şiddet yoluyla ve Batılı hükümetlerle açık işbirliği içinde bir 'rejim değişikliği' operasyonu yürütmeye çalışanların manipülasyonları ve sonuçsuzlukları açıkça ortaya çıkmıştı. Venezuela, tüm Venezuela halkını vatanın savunulmasında kararlı olmaya çağırmakta ve uluslararası toplumu, baskı ve yağma aracı olarak normalleştirilmeye çalışılan bu vandallık niteliğindeki, yasadışı ve eşi benzeri görülmemiş saldırıyı reddetmeye davet etmektedir.

Bolivarcı Hükümet, mevcut tüm uluslararası mercilere başvurarak bu ciddi uluslararası suçu şikayet edeceğini ve egemenliğini, doğal kaynaklarını ve ulusal onurunu mutlak bir kararlılıkla savunacağını yeniden teyit etmektedir. Venezuela, herhangi bir yabancı gücün Venezuela halkına tarihsel ve anayasal hakkı olan şeyleri gasp etmesine asla izin vermeyecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait olduğu belirtilen ve ABD yaptırımları kapsamında bulunan bir petrol tankerine yönelik askeri operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

Trump, helikopterle yapılan baskın sırasında askerlerin gemiye iniş yaparak tankeri ele geçirdiğini söylemiş ve operasyonun ardından tankerin ABD ordusu tarafından resmen el konulduğunu açıklamıştı.

Trump tankeri "şimdiye kadar ele geçirilen en büyük tanker" olarak tanımlarken, bu operasyon petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Kaynak: ANKA

