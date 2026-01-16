Venezuela'dan Yabancı Yatırım Çağrısı - Son Dakika
Venezuela'dan Yabancı Yatırım Çağrısı

16.01.2026 08:42
Geçici Başkan Rodriguez, petrol sektörü için yabancı yatırımları artıracak reformlar istedi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, devlet kontrolündeki petrol endüstrisine daha fazla yabancı yatırım yapılmasını sağlayacak reformlar için milletvekillerine çağrıda bulundu.

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik 3 Ocak'taki saldırısından bu yana yaptığı ilk ulusal birlik konuşmasında ülkedeki petrol kaynaklarına ilişkin vizyonunu ortaya koydu.

Venezuela'da "yeni politika oluşturulduğunu" belirten Rodriguez, milletvekillerini, yabancı firmaların ülkenin rezervlerine erişimini güvence altına alacak reformları onaylamaya çağırdı.

Rodriguez, "Venezuela, enerji sektöründen elde ettiği ürünleri, dünya ile serbest ticaret ilişkileri içerisinde satabilir." dedi.

Petrol satışlarından elde edilecek gelirin, biri sağlık hizmetlerini desteklemeyi, diğeri kamu altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan iki devlet fonuna aktarılacağını açıklayan Rodriguez, toplantıya katılan yabancı diplomatlardan da yurt dışındaki yatırımcılara bu konudaki değişiklikleri anlatmalarını istedi.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

