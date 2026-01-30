Venezuela Hava Sahası Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venezuela Hava Sahası Yeniden Açılıyor

30.01.2026 06:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela hava sahasını ticari uçuşlara açacağını duyurdu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını duyurmasına ilişkin, "Gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir." ifadesini kullandı.

Başkent Caracas'ta açıklamalarda bulunan Rodriguez, Kasım 2025'ten bu yana uygulanan tüm ticari hava sahası kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ile söz konusu konuyu ele aldığını vurgulayan Rodriguez, "Gelmesi gereken tüm hava yolu şirketleri gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüştüğünü ve iki ülke arasında önemli adımların atıldığını vurgulayarak, "Venezuela'nın ticari hava sahasına yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını konuşuyoruz, gelmesi gereken tüm hava yolları ve yatırımcılar ülkemize gelmelidir." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yılın ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Başkan Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söylemişti.

Rodriguez, 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanı olmuştu

Rodriguez, ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yaptığı açıklamada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Venezuela, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela Hava Sahası Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da çakma Sedat Peker Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor
Dilan Çiçek Deniz’in eski aşkından dudak dudağa poz Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez
Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti

08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
07:40
Bakan Fidan “Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var“ diyerek açıkladı
Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var" diyerek açıkladı
07:27
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 09:30:54. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela Hava Sahası Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.