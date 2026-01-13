Venezuela-İtalya Büyükelçilik Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Venezuela-İtalya Büyükelçilik Anlaşması

13.01.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela ve İtalya, diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkarma konusunda mutabık kaldı.

KARAKAS, 13 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil pazartesi günü, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, diplomatik misyonlarını karşılıklı olarak büyükelçilik seviyesine çıkarma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Pazartesi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada ikili gündem üzerinde çalışma konusunda da anlaştıklarını ifade eden Gil, "Gerekli duyuru ve görüşmeler önümüzdeki günlerde yapılacaktır" dedi.

Görüşme sırasında Tajani'ye ABD'nin Venezuela'ya yönelik son saldırıları hakkında da bilgi veren Gil, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırının, "yüzlerce sivilin ve askeri personelin yaşamını yitirmesine neden olduğunu ve uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ettiğini" belirtti.

Kaynak: Xinhua

Büyükelçilik, Diplomasi, Venezuela, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela-İtalya Büyükelçilik Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:30:06. #7.11#
SON DAKİKA: Venezuela-İtalya Büyükelçilik Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.