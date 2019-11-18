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Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var
6 saat önce
Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, finansal işlemlerde resmi para birimi Bolivar'ın yanı sıra son dönemlerde ABD Doları'nın kullanımının hızla artışına ilişkin, "Dolarizasyon için Tanrıya şükür." dedi.
Amerikan karşıtlığıyla bilinen Maduro'nun bu sözleri, hem muhalifleri hem de kendi taraftarlarınca 'kafa karıştırıcı açıklama' olarak yorumlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:04
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