Son Dakika Haberleri: Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var
Son Dakika Dünya Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var - Son Dakika Dünya

Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var

6 saat önce

Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var

Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, finansal işlemlerde resmi para birimi Bolivar'ın yanı sıra son dönemlerde ABD Doları'nın kullanımının hızla artışına ilişkin, "Dolarizasyon için Tanrıya şükür." dedi.


Amerikan karşıtlığıyla bilinen Maduro'nun bu sözleri, hem muhalifleri hem de kendi taraftarlarınca 'kafa karıştırıcı açıklama' olarak yorumlandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:04 
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