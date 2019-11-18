Venezuela lideri Maduro: Tanrı'ya şükür, iyi ki dolarizasyon var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, finansal işlemlerde resmi para birimi Bolivar'ın yanı sıra son dönemlerde ABD Doları'nın kullanımının hızla artışına ilişkin, "Dolarizasyon için Tanrıya şükür." dedi.



Amerikan karşıtlığıyla bilinen Maduro'nun bu sözleri, hem muhalifleri hem de kendi taraftarlarınca 'kafa karıştırıcı açıklama' olarak yorumlandı.