Venezuela'nın Kaynakları Halkına Aittir

07.01.2026 14:16
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Venezuela'nın doğal kaynaklarının sadece halkına ait olduğunu vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'nın doğal kaynaklarının Venezuela halkına ait olduğunu söyledi.

Albares, İspanya devlet radyosu RNE'ye gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili Albares, "Venezuela'nın doğal kaynakları Venezuela halkına aittir. Doğal kaynaklar bir devletin egemenliğinin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Albares, ABD'nin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'da yaşananların "kurallara dayalı dünya düzeni için çok tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" kaydetti.

İspanya'nın bu ülkedeki sorunların çözümü için "köprü rolü üstlenmeye hazır olduğunu" yineleyen Albares, "İspanya'nın Latin Amerika'daki rolü asla yangın çıkarmak değil, aktörleri bir araya getirmektir. İspanya, Venezuela'da hükümet ve muhalefet arasında geniş kapsamlı bir diyaloğu, barışçıl, demokratik ve gerçekten Venezuela'ya özgü bir çözümü desteklemekte ve her türlü güç kullanımını veya dış müdahaleyi reddetmektedir." dedi.

"Topraklar (Grönland) keyfi olarak el değiştiremez"

Albares, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme girişimine ilişkin bir soruya da "İspanyol hükümeti, Danimarka'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Topraklar keyfi olarak el değiştiremez. Grönland halkı pozisyonunu açıkça ortaya koydu ve karar verme hakkına sahiptir." şeklinde cevap verdi.

"Saldırganlık kim tarafından yapılırsa yapılsın saldırganlıktır." diyen İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'ye tepki göstermekte pasif kalan Avrupa Birliği'nin (AB) "ahlaki değerleri yeniden tesis ederek, daha büyük bir siyasi, ekonomik ve stratejik egemenliğe doğru sıçrama yapması gerektiğini" savundu.

İspanya, olası bir ateşkes sonrasında Ukrayna'da BM'nin yer almasını istiyor

Albares, Ukrayna'da ateşkes sağlanması halinde AB ülkelerinin buraya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili de "Ukrayna'da güvenlik ve barışın sağlanmasında BM'nin yer alması gerektiğini" vurguladı.

"İspanya, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, BM'nin bir şekilde dahil olmasını istiyor." diyen Albares, "Mevcut durumda ateşkes olmadığından, şimdilik sadece taslak plandan bahsedebiliriz. Savaşı isteyenin, yani Rusya'nın sonunda barışı isteyip istemeyeceği henüz belli değil. Biz Avrupalılar, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna ile, ateşkes olduğunda güvenlik ve istikrar çerçevesinin nasıl olabileceğini değerlendiriyoruz ancak buna daha çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
