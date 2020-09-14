Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı? - Son Dakika
BBC

Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı?

Teleskop gözlemlerinde, dünyada mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı bulundu.

Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı?, System.String[]

Bu, sıradışı bir olasılık, Venüz gezegeninin etrafında dolaşan bulutlarda canlı organizmaların dolanıyor olması.

Ancak gezegenin atmosferinde açıklayamadıkları bir gaz keşfeden astronomi uzmanları, şimdi bunu değerlendiriyor.

Tespit edilen Fosfin gazı, bir fosfor ve üç hidrojen atomundan oluşan bir molekül.

Fosfin, penguen gibi hayvanların bağırsaklarında ya da oksijenin az bulunduğu bataklık gibi ortamlarda bulunuyor ve dünyada yaşamla özdeşleştiriliyor.

Fosfini endüstriyel olarak da üretebilirsiniz, ancak Venüs'te fabrika da ve tabii penguen de yok.

Peki bu gaz, neden gezegenin yüzeyinden 50 kilometre yükseklikte? Cardiff Üniversitesi'nden Prof. Jane Graeves ve çalışma arkadaşları bu soruyu soruyor.

Nature Astronomy adlı bilimsel yayında yer alan makalelerinde Venüs'teki fosfin gözlemlerini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Aynı zamanda, bu molekülün doğal, biyolojik olmayan bir kökenden geldiğini göstermek için yaptıkları araştırmaları da.

Ancak şu an afallamış haldeler. Venüs ve gezegendeki koşullar hakkında bildiğimiz şeyler düşünüldüğünde, kimse fosfinin nasıl biyolojik olmayan bir şekilde oluşabileceğini açıklamıyor. Bu da bir yaşam kaynağının değerlendirilen olasılıklardan biri olmasını beraberinde getiriyor.

Greaves "Tüm kariyerim boyunca, Evren'in başka bir yerlerinde yaşam arayışıyla ilgilendim, dolayısıyla bunun mümkün olması bile beni çok şaşırttı. Gerçekten, diğer uzmanları bizim kaçırdığımız şeyi bulmalarına teşvik ediyoruz. Makalemiz ve verilerimiz erişime açık, bilim böyle yapılıyor" dedi.

Ekip tam olarak ne buldu?

Profesör Greaves'in ekibi, fosfini ilk olarak Hawaii'deki James Clerk Maxwell teleskobunu kullanarak buldu, daha sonra da varlığını Şili'deki Atacama Büyük Milimetre-Submilimetre Telesmkopu ile teyit etti.

Gaz, 50-60 kilometrelik yükseklikte bulundu. Gaz miktarı küçük, her bir milyar atmosfer molekül başına 10 ila 20 partikül tespit edildi, ancak bu bağlamda büyük bir miktar.





Buluş neden ilginç?

Güneş sistemimizde yaşam arayışında Venüs listenin başında değil. Dünya'ya kıyasla, tam bir cehennem çukuru. Atmosferinin yüzde 96'sı karbon dioksitten oluşuyor. Yüzey sıcaklıkları ise 400 derecenin üzerinde.

Gezegene inen uzay araçları, sadece birkaç dakika dayanabildi. Yani, Venüs'te gerçekten yaşam varsa bu 50 kilometre yükseklikte olabilir.





Neden şüpheyle bakmalıyız?

Bulutlar yüzünden. Bulutlar kalın ve asıl olarak sülfirik asitten oluşuyor. Bu da dünyadaki canlı organizmaları oluşturan hücresel yapıların yaşayamayacağı bir ortam.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. William Bains, ekibin biyokimya uzmanı. Venüs'te olması beklenen çeşitli madde kombinasyonları üzerine çalıştı.

Bains, Venüs'teki mikropların sülfirik asitte hayatta kalabilmeleri için ya bilinmeyen, çok farklı bir biyokimya geliştirdiklerini ya da bir tür zırhları bulunduğunu söylüyor.

Bains "Kendilerini teflondan daha sert bir şeyle kaplayan bir bakteriden bahsediyoruz. Peki ne yiyorlar? Nasıl gaz değişimi yapıyorlar? Gerçek bir paradoks" diyor.

Cardiff, Fabrika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:02

Son Dakika Dünya Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı? - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervleri Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar Ali Babacan, koronavirüsü nasıl yakalandığını anlattı: Genel merkezimizdeki yoğun ziyaretçi trafiğinden kaptım DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Ekrem İmamoğlu'ndan Olay TV söylentilerine yanıt: Keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti
Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak         
19:31
Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti         
19:00
ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi         
18:54
CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi         
18:41
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız         
17:59
3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:27
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:49
Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti         
16:31
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı Ümit Özat'ın Atatürk'ün sözlerinden alıntı yaptığı motivasyon konuşması takdir topladı         
14:08
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi! Profesör kronik rahatsızlığı olanları uyardı: Evden çıkmayın         
13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
Eski eşinin Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin         
11:47
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi         
10:43
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 02:12:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei