Vertigo hakkında bilinmeyenler konuşulacak - Son Dakika

Vertigo hakkında bilinmeyenler konuşulacak

15.10.2020 11:27
Vertigo hakkında bilinmeyenler konuşulacak, System.String[]

"Vertigo Dijital" toplantılarında bu ay, halk arasında "Kristal Oynaması" olarak da bilinen "Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda (BPPV) Bilinmeyenler" kategorisinde "Vertigo Tedavisinde Konuşulmayan Kalmasın" teması ele alınacak.

"Vertigo Dijital" toplantılarında bu ay, halk arasında "Kristal Oynaması" olarak da bilinen "Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda (BPPV) Bilinmeyenler" kategorisinde "Vertigo Tedavisinde Konuşulmayan Kalmasın" teması ele alınacak.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, vertigo; yaygın kullanımın aksine hastalık değil, bir belirti olarak öne çıkıyor. Denge sistemindeki çeşitli problemlerden kaynaklanan baş dönmesi pek çok insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Vücudun denge sisteminin merkezi olan iç kulaktaki hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalık vertigoya neden olabiliyor.

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu, kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra tıbbi etiğe ve bilimsel çalışmalara önem vererek denge ve denge hastalıkları alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Konunun tüm yönlerinin ele alınacağı "Vertigo Tedavisinde Konuşulmayan Kalmasın" webinar toplantısı, "Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo BPPV'de Bilinmeyenler" kategorisinde yer alacak. Program, "Vertigo Dijital" toplantıları kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

Dünyanın birçok ülkesinden uzmanın katılarak eğitim alacağı webinarda, Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ve Maastricht Üniversitesi KBB bölümünden Klinik Fizikçi ve Vestibülolog Prof. Dr. Herman Kingma, vertigo hakkında merak edilenleri derinlemesine ele alacak. Eğitim toplantısına "https://www.kongretv.net/vertigo-15ekim-kayit" adresinden sağlık uzmanları kayıt olup katılabilecek.

"'Vertigo'ya Pratik Yaklaşım' markası, Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı ve Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, eğitim toplantısının bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan olumsuz durum bilim dünyasını da etkiledi. Bilimsel ve tıp dünyası açısından çok önemli olan toplantılar önümüzdeki yıllara ertelendi. Alanında uzman, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katılım sağladığı bu webinarda, vertigoya ilişkin bilinmeyenler masaya yatırılacak. Ayrıca, hastalık tanısının irdelenmesi ve güncel tedavi şekillerinin paylaşılması amacıyla rutin olarak 'Vertigoya Pratik Yaklaşım' toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılara eş zamanlı olarak dünya çapında konusunda uzman deneyimli bilim insanları katılıyor. 'Vertigo'ya Pratik Yaklaşım' markasının, Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli bir marka olduğunu da vurgulamak istiyorum."

Dünya standartlarında bir merkez

Verilen bilgiye göre, denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastalar, iş görme, araba kullanma, merdiven çıkma gibi rutin faaliyetleri yerine getiremiyor ve hayattan soyutlanıyor. Denge problemlerinin tanı ve tedavisinin uzun süreli olması ise hastaların dengeli bir yaşama kavuşmasını zorlaştırıyor.

Denge problemi sebebiyle toplumdan kendini soyutlayan bireyleri tekrar topluma kazandırmak hedefiyle kurulan Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Tedavi, tüm tanı süreci tamamlandıktan sonra bu konuda eğitim görmüş terapistler tarafından uygulanıyor.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi'nde, baş dönmesi ve denge bozukluğunun tedavisinde denge problemi yaşayan astronot ve pilotların tedavi girişimlerinden elde edilen deneyimlerle de şekillenen "Vestibüler Rehabilitasyon" yöntemleri uygulanıyor.

Baş dönmesi ve denge bozukluklarına ilişkin detaylı bilgi için dengemerkezi.bayindirhastanesi.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

Kulak burun boğaz bölümü, Türkiye İş Bankası, Söğütözü, Bayındır, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Vertigo hakkında bilinmeyenler konuşulacak - Son Dakika

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