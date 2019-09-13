Son Dakika Haberleri: Vestel, Contemporary'de 'Çin Galerisi'ne destek sponsoru oldu
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Vestel, Contemporary'de 'Çin Galerisi'ne destek sponsoru oldu

9 dakika önce

Vestel, bu yıl da uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'da Çin Galerisi'ne destek sponsoru oldu.

Vestel, Contemporary'de 'Çin Galerisi'ne destek sponsoru oldu, System.String[]

Vestel, bu yıl da uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'da Çin Galerisi'ne destek sponsoru oldu.


Geçtiğimiz yıllarda birçok önemli sanat organizasyonuna katkıda bulunan, sanatın farklı alanlarında ev sahibi, sponsor ya da destekçi konumunda bulunan Vestel, bu yıl da uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'da Çin Galerisi'ne destek sponsoru oldu.


İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. Contemporary İstanbul'da Vestel'in 10 metrekarelik bir standı bulunuyor. Arka fonda Mona Lisa tablosu bulunan bir pano önünde, ziyaretçiler Venus Z30 ile fotoğraf çekiliyor.


Sanatseverler sergileme alanında Vestel'in cep telefonu modellerini inceleyip Mona Lisa ile birlikte fotoğraf çekilme imkanı bulurken, özel bir uygulama ile fotoğrafları mail ile alabilecekler. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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