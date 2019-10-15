Son Dakika Haberleri: Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Son Dakika Spor Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

29 dakika önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.


Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma


Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Simay, Buse, Tuğçe, Elçin, Deniz, Bahar, Dilara, Selime, Merve, Çetin Buse


Antrenör: Ali Kamberoğlu


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Celeste, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Sobolska, Duygu, Hande


Antrenör: Alper Hamurcu


Setler: 25-16, 25-17, 25-15


Süre: 74 (25, 23, 26) - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü, voleybol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:59 Kaynak: İHA
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