Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0 - Son Dakika Spor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

14 dakika önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.


Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande


Antrenör: Alper Hamurcu


Beşiktaş: Doğa, Deniz, Zuhal, Tuğçe, Göknur, Gökçe, Ece, Verda, Zeynep, Sevval, Bengisu, Tuana


Antrenör: Mehmet Kamil Söz


Setler: (30-28),(25-18), (25-15)


Süre: 84 dakika (32, 28, 24) - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venüs, Beşiktaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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