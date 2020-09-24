Veteranlardan Avrupa Spor Haftası etkinliği

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL), Batı Karadeniz Mavi Grup takımlarından Karabük Aydınlıkevler Veteranlar, Avrupa Spor Haftası nedeniyle sahada ay-yıldız oluşturdu.

Karabük Soğuksu Futbol Sahası'nda toplanan takımın yönetici ve oyuncuları, Avrupa Spor Haftası kapsamında iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Daha sonra saha ortasında toplanan takım, ay ve yıldız yaparak Türk bayrağı oluşturdu.

Takımın yöneticisi Mustafa Türkmen, AA muhabirine, 40 yaş üstü eski sporculardan oluşan veteranlar olarak Avrupa Spor Haftası projesine destek vermek istediklerini söyledi.

Maç öncesinde etkilik adına çeşitli yarışmalar yaptıklarını anlatan Türkmen, "Avrupa Spor Haftası etkinliğine biz de katılmak istedik. Veteranlar olarak sporun yaşı olmadığını herkese anlatıyoruz. Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar ve bir maç yaptık. Maçın ardından saha ortasında Türk bayrağımızı oluşturduk. Bu vesile ile takım olarak Avrupa Spor Haftası'nı da kutlamış olduk. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.