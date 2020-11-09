Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı - Son Dakika

Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı

09.11.2020 10:33
Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı, System.String[]

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Benim İşim Girişim' 3. dönem yarışmasının birincisi, Veteriner Hekim Burhan Pınarbaşı'nın kurduğu 'Ginecho' isimli 3 kişilik ekip tarafından geliştirilen 'Wearable VR-Kablosuz Ultrason' isimli cihaz oldu.

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen 'Benim İşim Girişim' 3. dönem yarışmasının birincisi, Veteriner Hekim Burhan Pınarbaşı'nın kurduğu 'Ginecho' isimli 3 kişilik ekip tarafından geliştirilen 'Wearable VR-Kablosuz Ultrason' isimli cihaz oldu.

Erciyes Teknopark bünyesinde bulunan Sera Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen cihaz ile birlikte ahır içerisinde zor şartlarda çalışan hekimlerin daha kolay şekilde gebelik muayenesini, yumurtalık ve patolojik incelemelerini yapabileceklerini belirten Veteriner Hekim Burhan Pınarbaşı, "Geliştirdiğimiz cihaz ile sahadaki hekimlerimizin işini kolaylaştıracağız" dedi.

Mevcut kullanılan cihazların ağır ve büyük olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Burhan Pınarbaşı, "Yarışmayı sosyal medyadan duyduk. Erciyes Teknopark'ta Sera bünyesinde yarışma olduğunu ve biz de sahaya yönelik bu ürünü geliştirelim diye müracaat ettik. Kayseri'deki bu oluşuma katıldık. 231 proje arasından ön elemeleri geçtik ve ilk 10'a girdik. Daha sonra Sera'dan çeşitli eğitimler aldık. Bazı girişim ve inovasyon teknikleri ile alakalı da aldık. 8-9 aylık bir süreçten sonra ilk prototipimizi yaptık ve yarışma sonucunda da birinci olduk. Sahada veteriner hekimler ultrasonografi cihazı kullanıyorlar. Hem kedi-köpek hem de çiftlik hekimlerimiz. Büyükbaş hayvanlarda özellikle gebelik muayenesi ahır şartlarında olduğu için, biraz zor ve meşakkatli bir iş. Ultrasonografi cihazları da ağır ve hantal cihazlardır. Kimi kablolu kimi de 37 ekran televizyon büyüklüğündedir. Taşıması zor, çeşitli yaralanmalara ve kazalara, kablo kırığı gibi bozulmalara neden oluyordu. Hekimlerimizin işini kolaylaştıralım diye taşınabilir kablosuz ultrasonografi düşündük" dedi.

Burhan Pınarbaşı, Erciyes Teknopark imkanları ve Ar-Ge ekibi ile çok güzel deneyimler elde ettiklerini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sahadaki hekimlerimiz özellikle Kurban Bayramı'nda çok yoğun kullanıyorlar ultrason cihazını. Nitekim 32. günden itibaren yavruyu tespit edebilen bir cihaz. Bu cihazla hem cep telefonlarına hem de harici bir ekrana görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Giyilebilir bir teknoloji haline getirdik ve sahadaki tüm veteriner hekimlerin işini kolaylaştırmış olduk. Hayvanı muayene ederken kolu kırılan, elektrik akımına kapılarak ölen meslek şehitlerimiz var. Bu konuda sahadaki hekimlerimizin zor mesleğini kolaylaştıran yapıda bir ürün olmuş oldu. Bu cihaz dışında farklı ürünler de tasarlıyoruz. Erciyes Teknopark'taki Sera Kuluçka Merkezi'ndeki ekosistemde çok güzel deneyimler elde ettik. Çok güzel bir Ar-Ge ekibi var burada. 3 kişilik bir proje ekibimiz var ama arka planda üniversitenin tüm imkanlarından yararlanabiliyoruz. Buradaki tüm çalışanlar bizim ekibimizin bir parçası aslında. Burada aklımızdaki fikir tohumunu çimlendirmiş olduk. Birincilik de bize çok iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Şu an TUBİTAK ve Erciyes Teknopark desteği ile mentörümüz atandı. Uluslararası bir firma olmak hedefi ile yolumuza devam ediyoruz."

Çalışmaların sonucunda şirketleşeceklerini ve girişimcilerin bu yarışmayı değerlendirmesi gerektiğin söyleyen Burhan Pınarbaşı, "Burada 4 ay içerisinde bu hizmetlerden yararlanarak, şirketleşeceğiz ve bu ultrasonografi konusunda deneyimli bir firma olarak, sadece Türkiye değil yurt dışındaki meslektaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayan bir firma olmayı hedefliyoruz. Bu ekosistemde yer almak çok heyecanlı ve keyif verici. 'Benim İşim Girişim' yarışmasına katılmak isteyen arkadaşlar birinci olamasalar da bu ortamı görmeliler. Denemekten vazgeçmemek lazım. Biz müracaat ederken dereceye girme gibi bir hayalimiz yoktu ama gerçekten güzel bir prototip ortaya koyduk. Çok küçük maddi katkılarla desteklenen böyle projeler gerçekten yükte hafif pahada ağır ürünlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Tüm girişimcileri ben yarışmanın 4. dönemine davet ediyorum. Fikri olan herkes gelebilir" dedi. - KAYSERİ

Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı

Veteriner, Kayseri, Erciyes, Ahır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Veteriner hekimden meslektaşlarının işini kolaylaştıracak ultrason cihazı - Son Dakika


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