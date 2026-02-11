Veteriner Hekimler Kış Ortasında Koyunları Aşılıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'da veteriner hekimler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği kırsal mahallelere ulaşarak küçükbaş hayvanları aşılıyor.

Küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sıralarda yer alan ilde, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce hayvan varlığı ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Kışın kar ve tipiye rağmen dönemsel aşılar için en ücra mahallelere giden veteriner hekimler, camilerde sürü sahiplerini bilgilendiriyor, hayvanları sağlık taramasından geçiriyor.

Küçükbaş hayvanları kayıt altına alarak aşılarını yapan ekipler, son olarak kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu kırsal Gövelek Mahallesi'nde çoban ve hayvan sahiplerini hayvan hastalıklarına karşı bilgilendirdi, hayvanların kontrollerini gerçekleştirdi.

"Çiftçilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz"

Ekiplere eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, AA muhabirine, her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını ve ücretsiz sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Özellikle kırsalda iklim koşullarının sert geçtiğini, bu yıl da çok kar yağdığını belirten Karahan, bu durumun yetiştiricilerin işlerini iyice zorlaştırdığını ifade etti.

Vatandaşların başlıca geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"İlçe olarak 300 bin hayvan varlığıyla bölgenin önemli koyunculuk merkezlerinden birisiyiz. Biz de kışın doğum öncesi köylerimizi ziyaret ederek hayvanlarımızın gerekli kontrolleri, muayenelerini yapıyoruz. Çiftçilerimize gerekli tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu maksatla bugün Gövelek Mahallesi'ne geldik. Yine aynı çalışmamızı sürdürüyoruz, bakanlığımızın desteklerinden bahsediyoruz. Yeni üretim sisteminden de bahsediyoruz. Kışın sert geçmesi yetiştiricilerimiz açısından büyük bir yük oluşturuyor. Onlar için zor bir süreç oluyor. Bu durumda çiftçilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince yanlarında olmak, bilgilendirmek ve hizmetlerini yürütmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."

"Tedavi noktasında gerekli müdahaleyi yapıyorlar"

Ekiplerin sürekli kendilerini ziyaret ettiğini belirten besici Necmettin Aydın ise "Bu ziyarette bayağı bilgi aldık. Süper bir hizmet. Şimdiye kadar böyle bir hizmet görmemiştik. Mesela doğum esnasından nasıl yem vereceğimizi bilmiyorduk, öğrendik. Ondan sonra doğum aşısının yapılmasını, suyunun doğru verilmesini öğrendik." dedi.

Mahallelerinin kent merkezine 30 kilometre uzakta olmasına rağmen ekiplerin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan sürü sahibi Cumali Tatar da "Ekipler sürekli gelip, hayvanlarımızla ilgileniyorlar. Koyunlarımızı sağlık taramasından geçirip, gördükleri hastalıkları veya sıkıntıları tespit ediyorlar. Tedavi noktasında gerekli müdahaleyi yapıyorlar, ilaç yazıyorlar. Başta ilçe müdürümüz olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.