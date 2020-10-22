Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor - Son Dakika

Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor

22.10.2020 11:26
sponsorlu içerik

Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi yüz yüze eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi yüz yüze eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitim sürecine bıraktı. Uzaktan eğitim kararı alınmasından sonra tıp ve veterinerlik gibi uygulamalı eğitimin vazgeçilmez olduğu bölümler 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başladı. 5. sınıf veteriner hekimlik öğrencileri uygulamalı eğitimlerini OMÜ'ye bağlı Hayvan Hastanesinde alıyorlar. Uzaktan eğitim ile teorik süreci geçen öğrenciler öğrendikleri bilgileri Hayvan Hastanesinde uygulama şansı buluyorlar. Karadeniz'in tek hayvan hastanesine sahip olan OMÜ'de pandemi süreci olmasına rağmen 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor.

Hayvan hastanesinde verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Serap Abadan, "Eğitim şu an dönüşümlü olarak devam ediyor, keşke sürekli olsa. Çünkü cerrahi acıdan gördüğünüz hastayı bir daha görme imkanınız zor oluyor. Ancak pandemi nedeniyle öğrencilerimiz dönüşümlü olarak geliyorlar. Veteriner hekimlik uzaktan eğitimle bir yere kadar tamamlanabilir. Özellikle kliniksen olacak arkadaşlar için mutlaka uygulamalı eğitim gerekiyor" dedi.

"Hocalarımızın izinden gidiyoruz"

OMÜ veterinerlik Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Büşra Biber aldıkları eğitimin pratik açısından önemini vurgulayarak, "Bu dönem yüz yüze eğitim görmeye başladık. Bu bizim için çok faydalı oldu. Özellikle klinik derslerinde eğitim görüyoruz. Çoğu zaman teorikte kalan şeyleri pratiğe geçiremiyor meslektaşlarımız. Biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesinde pratiğini de görmüş oluyoruz. Hocalarımızın izinden gidiyoruz. Onların yaptıklarını uygulamaya çalışıyoruz. Hocalarımızdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor
Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor
Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor
Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner, Ekim, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı
Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti         
11:39
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak         
11:29
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei