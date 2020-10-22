Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor - Son Dakika

Veteriner hekimler yüz yüze eğitime devam ediyor

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi yüz yüze eğitimlere hız kesmeden devam ediyor.

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitim sürecine bıraktı. Uzaktan eğitim kararı alınmasından sonra tıp ve veterinerlik gibi uygulamalı eğitimin vazgeçilmez olduğu bölümler 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başladı. 5. sınıf veteriner hekimlik öğrencileri uygulamalı eğitimlerini OMÜ'ye bağlı Hayvan Hastanesinde alıyorlar. Uzaktan eğitim ile teorik süreci geçen öğrenciler öğrendikleri bilgileri Hayvan Hastanesinde uygulama şansı buluyorlar. Karadeniz'in tek hayvan hastanesine sahip olan OMÜ'de pandemi süreci olmasına rağmen 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriliyor.

Hayvan hastanesinde verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Serap Abadan, "Eğitim şu an dönüşümlü olarak devam ediyor, keşke sürekli olsa. Çünkü cerrahi acıdan gördüğünüz hastayı bir daha görme imkanınız zor oluyor. Ancak pandemi nedeniyle öğrencilerimiz dönüşümlü olarak geliyorlar. Veteriner hekimlik uzaktan eğitimle bir yere kadar tamamlanabilir. Özellikle kliniksen olacak arkadaşlar için mutlaka uygulamalı eğitim gerekiyor" dedi.

"Hocalarımızın izinden gidiyoruz"

OMÜ veterinerlik Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Büşra Biber aldıkları eğitimin pratik açısından önemini vurgulayarak, "Bu dönem yüz yüze eğitim görmeye başladık. Bu bizim için çok faydalı oldu. Özellikle klinik derslerinde eğitim görüyoruz. Çoğu zaman teorikte kalan şeyleri pratiğe geçiremiyor meslektaşlarımız. Biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesinde pratiğini de görmüş oluyoruz. Hocalarımızın izinden gidiyoruz. Onların yaptıklarını uygulamaya çalışıyoruz. Hocalarımızdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.