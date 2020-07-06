Veteriner hekimlerden "zoonotik hastalık" uyarısı - Son Dakika

Veteriner hekimlerden "zoonotik hastalık" uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada her yıl 2,7 milyon insanın hayvanlardan insana bulaşan (zoonotik) hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek, bu hastalıklarla mücadelenin "Tek Sağlık" yaklaşımıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada her yıl 2,7 milyon insanın hayvanlardan insana bulaşan (zoonotik) hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek, bu hastalıklarla mücadelenin "Tek Sağlık" yaklaşımıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü'ne ilişkin yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi zoonotik hastalıkların küresel tehlike ve tehdit haline geldiğini vurguladı.

İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'inin hayvansal kökenli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Yapılan araştırmalarda Kovid-19'a kadar dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Eroğlu, Sağlık Bakanlığının tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26'sının zoonotik hastalıklar olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde dünyadaki 200'ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama yüzde 40'ına rastlanmaktadır. Halen en çok rastlanan zoonotik hastalıklar arasında ise brusella (Malta humması), şarbon, salmonellozis, tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, tokzoplazma ile kuduz hastalığı sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Dünya Zoonoz Günü'nün amacının insan-hayvan ilişkisine negatif müdahalede bulunmak olmadığını vurgulayan Eroğlu, amacın, "koruyucu hekimlik kavramını hayata geçirmek için toplumu bilinçlendirmek, zoonotik hastalıkların kontrolü için toplum iş birliğinin yapılmasının gerekliliğine dikkati çekmek ve hayvanları korumanın insanları korumak olduğunu hatırlatmak" olduğunu aktardı.

"Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı"

Eroğlu, genel olarak salgınlarda erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alarak hastalığın kontrolünü sağlamanın en temel yaklaşım olduğuna işaret ederek, "Zoonotik hastalıklarla mücadelede başarı 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla mümkündür. Kovid-19, bu yaklaşımın vazgeçilmezliğini ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek Sağlık" yaklaşımının, yerel, ulusal ve küresel alanda çalışan farklı disiplinlerin insan, hayvan ve çevrenin sağlığı için iş birliği faaliyetlerini kapsadığını belirten Eroğlu, bu kavramın beşeri hekimler, veteriner hekimler, çevre uzmanları ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağladığını bildirdi.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"TVHB olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 'Tek Sağlık' yaklaşımını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi benimsemelerini, mesleğimizin hayvan sağlığı ile refahını, toplum sağlığını ve çevreyi korumadaki hayati rolünü desteklemelerini, bakanlık teşkilat yapılanmasının bu konsepte uygun hale getirilmesinin ülkemiz açısından önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulamak istiyoruz. Veteriner hekimlik hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği kabul edilmeli, 'Tek Sağlık Yasası' çıkarılarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmalıdır."

Eroğlu, zoonotik hastalıklara mücadele eden veteriner hekimlerin Sağlıkta Şiddet Yasası'na dahil edilmesinin yanı sıra yıpranma payı ve özlük haklarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını da beklediklerini belirtti.

Ali Eroğlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Veteriner hekimlerden 'zoonotik hastalık' uyarısı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
16:56
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Veteriner hekimlerden "zoonotik hastalık" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]