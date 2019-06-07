Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
13 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın babası Tahsin Ocak (76) hayatını kaybetti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
'ın babası Tahsin Ocak (76) hayatını kaybetti.
Vezirhan belde esnafı Hasan ve Turan Ocak ile Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın babası Tahsin Ocak (76) 3 aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Vezirhan Merkez
Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Vezirhan Belde mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Bayırköy
Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, Söğüt
Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
, MHP
Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK
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