Vezirhan Belediyesi'nden Suda Yüzde 15 İndirim
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından suda yüzde 15 indirim yapıldı.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi tarafından suda yüzde 15 indirim yapıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Belediyemizde su ücretlerinde indirim gerçekleştirdik. Enflasyonla mücadele kapsamında suda yüzde 15 indirim yaptık. 10 Ocak tarihi itibariyle konutlarımızda yüzde 15, fabrika, iş yeri, benzinlik ve diğer tüm abonelerimizde yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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