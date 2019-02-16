Vezirhan'da 'Plastik Poşete Hayır' Kampanyasına Destek
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi 'Plastik Poşete Hayır' kampanyasına destek verdi.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi 'Plastik
Poşete Hayır' kampanyasına destek verdi.
Vezirhan Belediyesinde hazırlatılan bez çantalar belde pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı. Konuyla akalı açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Hükümetimizin çevre kirliliğini önleme ve plastik poşet kullanımının sonlandırılması çalışmaları kapsamında başlatılan plastik poşete hayır kampanyasına belediyemizden destek verdik. Belediyemizin hazırlattığı bez çantaları beldemiz pazarında vatandaşlarımıza dağıtarak plastik poşet kullanımının önüne geçmek için adım atıyoruz ve bilinç oluşturmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:37 Kaynak: İHA
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