Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da 'Plastik Poşete Hayır' Kampanyasına Destek

Vezirhan'da 'Plastik Poşete Hayır' Kampanyasına Destek

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi 'Plastik Poşete Hayır' kampanyasına destek verdi.

Vezirhan'da 'Plastik Poşete Hayır' Kampanyasına Destek, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi 'Plastik Poşete Hayır' kampanyasına destek verdi.

Vezirhan Belediyesinde hazırlatılan bez çantalar belde pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı. Konuyla akalı açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Hükümetimizin çevre kirliliğini önleme ve plastik poşet kullanımının sonlandırılması çalışmaları kapsamında başlatılan plastik poşete hayır kampanyasına belediyemizden destek verdik. Belediyemizin hazırlattığı bez çantaları beldemiz pazarında vatandaşlarımıza dağıtarak plastik poşet kullanımının önüne geçmek için adım atıyoruz ve bilinç oluşturmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

Yaşam
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