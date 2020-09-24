Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi - Son Dakika

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Vezirköprü'deki okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için yapılan başvuruların kurası noter huzurunda çekildi.

TYP'de Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş ilanlarına İŞKUR aracılığıyla başvuru yapanların kuraları çekildi.

Atatürk İş Merkezi salonunda Vezirköprü Noteri Ahmet Sivas tarafından çekilen kurada İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Arslan Yıldırım hazır bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle başvuru yapanların salona kabul edilmediği kura işlemi şeffaf kutularda çekilirken kamera ile kayıt altına alındı.

Vezirköprü'de TYP iş ilanına güvenlik görevlisi için yapılan 81 başvurudan 10 kişi için, temizlik ve bakım işleri için 629 başvurudan 99'u kura ile belirlendi.

Merkez ve köy okullarında kurada isimleri çıkan kişilerin listesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde askıya çıkacağı bildirildi.