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Vezirköprü jandarmadan şehit mezarına bakım

1 saat önce

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığınca, Yağınözü Mahallesi'ndeki şehit mezarına bakım yapılarak bayrağı değiştirildi.

Vezirköprü jandarmadan şehit mezarına bakım, System.String[]

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığınca, Yağınözü Mahallesi'ndeki şehit mezarına bakım yapılarak bayrağı değiştirildi.

Silopi'de 1994 yılında şehit olan piyade er Kerim İşliyen'in kabrine giden jandarma ekipleri, şehit mezarının toprağını temizledi ve mezarı başında bulunan bayrağı değiştirdi.


Yeni bayrağı tekrar göndere çeken jandarma ekibi, şehit mezarındaki temizlik ve bakımın ardından saygı duruşunda bulundu.

Merkez Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Parlak, şehitlere olan borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini vurgulayarak, "Onlara yapacağımız en büyük vefa bu vatana sahip çıkmak ve kabirlerini temiz ve bakımlı tutarak saygı göstermektir. Bugün şanlı Türk bayrağımızı yeniledik ve şehidimizin mezarı başında dua ederek saygı duruşunda bulunduk." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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