Victoria'da Yangın: 1100 Kişi Tahliye Ediliyor - Son Dakika
Victoria'da Yangın: 1100 Kişi Tahliye Ediliyor

26.01.2026 10:16
Avustralya'nın Victoria eyaletinde orman yangınları nedeniyle 1100 kişiye bölgeyi terk etme talimatı verildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde süren orman yangınlarından etkilenen 1100 kişiden bölgeyi terk etmeleri istendi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre eyalet yetkilileri, Otways bölgesinde devam eden yangınlara yönelik bir dizi önlem aldı.

Buna göre eyaletteki orman yangınları nedeniyle Gellibrand, Kawarren, Beech Forest, Forrest, Barongarook kasabaları ve Büyük Otway Milli Parkı'nın çevresinde yaşayanlar da dahil 1100 kişiden bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

Yetkililer, alevlerin eyaletin güneyindeki diğer bölgeler ile Lorne, Aireys Inlet ve Anglesea gibi doğudaki sahil kasabalarını da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yangının kontrol hatlarını aşma riskinin çok yüksek olduğuna işaret eden yetkililer, yangından şimdiye kadar yaklaşık 94 bin dönümlük alanın etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, yangının büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, daha önce yaptığı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde 2009'dan bu yana en uzun sürecek sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer, Victoria'nın Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

