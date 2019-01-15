Son Dakika Haberleri: Video: Beyaz Saray'a Mc Donalds'dan 300 Hamburger Ismarlayan Trump: Cebimden Ödedim

Video: Beyaz Saray'a Mc Donalds'dan 300 Hamburger Ismarlayan Trump: Cebimden Ödedim

17 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyleyemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'a hamburger ve pizza sipariş etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyleyemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'a hamburger ve pizza sipariş etti.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:51 Kaynak: Youtube

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